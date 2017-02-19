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Игроки Днепра посетили матч Карабюкспора

Игроки Днепра поддержали Евгения Селезнева и Андрея Близниченко

  • 19.02.2017 09:27
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Метки
ФК Днепр
© ФК Днепр
Суббота, 18 февраля, прошла для «Днепра» под знаком нетривиального события. Наша команда, проведя утром тренировку, отправилась в Анталию. Волею календаря турецкой Суперлиги в этот день здесь встречались местный «Антальяспор» и «Карабюкспор», где с недавних пор выступают экс-днепряне Евгений Селезнев и Андрей Близниченко. И Селезнев не упустил возможности пригласить на матч бывших одноклубников, с которыми у него сохраняются теплые отношения.
 
Посещение футбола в другой стране стало одновременно и интересным, и полезным мероприятием. На своем опыте были изучены некоторые организационные моменты (для посещения матчей в Турции необходимо оформление специальной карточки, идентифицирующей личность болельщика), прочувствована атмосфера известных своим темпераментом турецких трибун, увидена на поле иная футбольная культура.
 

Источник — ФК Днепр

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