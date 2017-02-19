Игроки Днепра посетили матч Карабюкспора

Суббота, 18 февраля, прошла для «Днепра» под знаком нетривиального события. Наша команда, проведя утром тренировку, отправилась в Анталию. Волею календаря турецкой Суперлиги в этот день здесь встречались местный «Антальяспор» и «Карабюкспор», где с недавних пор выступают экс-днепряне Евгений Селезнев и Андрей Близниченко. И Селезнев не упустил возможности пригласить на матч бывших одноклубников, с которыми у него сохраняются теплые отношения.

Посещение футбола в другой стране стало одновременно и интересным, и полезным мероприятием. На своем опыте были изучены некоторые организационные моменты (для посещения матчей в Турции необходимо оформление специальной карточки, идентифицирующей личность болельщика), прочувствована атмосфера известных своим темпераментом турецких трибун, увидена на поле иная футбольная культура.