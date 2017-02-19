Унаи МЕЛЬГОСА: «Поработаем над объединением ребят»

Старший тренер молодежной команды киевского «Динамо» Унаи Мельгоса подвел итог контрольному поединку против «Колоса» (Ковалёвка), которую его подопечные выиграли 3:1:

- Думаю, было уже подходящее время, чтобы мы сыграли два полноценных тайма по 45 минут. Ребята постепенно набирают физические кондиции, соответственно, были готовы, поэтому игра пошла им на пользу. Хотя нельзя сказать, что предыдущие три отрезка по 30 минут были бесполезными – они также были плодотворными.

- После проведенных замен во втором тайме, позиции некоторых футболистов изменились – вы требуете от них универсализма?

- Основная причина таких действий – то, что у нас ограниченное количество исполнителей, хотя, мы стараемся с этим справляться. Конечно, я хочу, чтобы мои игроки были более гибкими. Понятно, что у них есть основные позиции, но за счет своих задатков у них есть перспектива и в других амплуа. Они должны пробовать свои силы на новых местах и понимать, как там нужно играть, тогда они будут лучше понимать и игру на своих позициях.

- На следующих выходных возобновляется чемпионат Украины, вы и футболисты уже соскучились по официальным матчам?

- Мы всегда стараемся поддерживать конкурентоспособный уровень ребят, вне зависимости от того, есть официальные матчи или нет. Понятно, что на следующей неделе нам придется поработать над объединением ребят, поскольку к нам вернутся некоторые футболисты из юношеской команды, а также те, кто работал с первой командой. Будем работать вместе, смотреть за ними и постараемся, чтобы они подошли к матчу с «Зарей» в своем лучшем состоянии.

- Вы полетите в Амстердам на игру команды «Динамо» U-19 с «Аяксом», чего ждете от этого поединка?

- Прежде всего, чтобы ребята показали свои лучшие качества, работоспособность, умели адаптироваться и реализовывать свои моменты, знали, что в какой момент нужно делать, в случае, если матч не будет складываться так, как им хочется. Так что больше буду смотреть не на личности, а на командную игру в разных ситуациях на протяжении матча. Ожидаю, что ребята покажут себя единым целым.