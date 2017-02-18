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21-й тур
Герта
1:1
Бавария
18.02.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Герта — Бавария — 1:1. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Бундеслиги «Герта» — «Бавария»

  • 19.02.2017 00:39
  • 22 просмотров
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В поединке 21-го тура чемпионата Германии «Герта» — «Бавария» команды сыграли вничью:

Источник — Sport.ua

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