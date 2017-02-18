Минулого сезону, для Юлі на 4-х вогневихРубежах було максимум 1 промах, а скільки було чистихСпри...

Есть нюансы... При которых....Нужно быть марионеткой!(((

Губерниев обосранным каким-то выглядит, опять, небось, про заговор кукарекать будет

Да не, это ты просто обдристался жиденько со своим комментом.

У Прими з минулим сизоном прогрес солідний як в швидкості, а про стрільбу і мови немає.Молодець п...

Ну чего ты ломаешься, как институтка? Разве украинцем быть стыдно? Многие этим пишаются!

Хеннадий,( он же King King, он же Хуюгена в 6 рылах, он же космос 1961, и еще + десяток ников ) ...

"существо" многоликое ты не шипи,а ползи на куй!

Черт! Мне уже и самому интересно! King King, ты украинец или нет?"ватан" мне на твой ин...