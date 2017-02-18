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21-й тур
Боруссия Д
3:0
Вольфсбург
18.02.2017, FT

Боруссия Дортмунд — Вольфсбург — 3:0. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Бундеслиги «Боруссия Дортмунд» — «Вольфсбург»

  • 19.02.2017 00:36
  • 33 просмотров
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В поединке 21-го тура чемпионата Германии «Боруссия Дортмунд» — «Вольфсбург» крупную победу одержали гости:

Источник — Sport.ua

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