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25-й тур
Аталанта
1:0
Кротоне
18.02.2017, FT

Аталанта — Кротоне — 1:0. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Серии А «Аталанта» — «Кротоне»

  • 19.02.2017 00:29
  • 33 просмотров
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В поединке 23-го тура чемпионата Италии «Аталанта» — «Кротоне» минимальную победу одержали хозяева:

Источник — Sport.ua

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