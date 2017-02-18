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Кубок Англии. Лестер вылетает, Линколь из пятого дивизиона в 1/4!

«Челси» вышел в четвертьфинал, «Манчестер Сити» ждет переигровка

  • 18.02.2017 21:32
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«Бернли» – «Линкольн Сити» - 0:1
Гол:  0:1 – 89 Реджетт.

«Бернли» – Хитон, Кин, Фланаган, Тарковски, Дариква, Арфилд, Бартон, Вествуд, Гудмундссон (Бойд, 20), Воукс (Барнс, 73), Грэй.
«Линкольн Сити» – Фарман, Хэберхэм, Реджетт, Уотерфолл, Вуд, Пауэр, Хоукридж (Уорд, 81), Вудъярд, Арнольд, Рид (Маккомб, 90), Малдун (Саутуэлл, 64).

Предупреждения: Пауэр (17), Бартон (70), Вуд (70), Барнс (90).

«Мидлсбро» – «Оксфорд» - 3:2
Голы:  1:0 – 26, пенальти Лидбиттер,  2:0 – 34 Жестед,  2:1 – 64 Магуайр,  2:2 – 65 Тони Мартинес,  3:2 – 86 Стуани.

«Мидлсбро» – Гьюзан, Эспиноса, Фабио, Чемберс, Айяла, Даунинг, Клейтон, Траоре (Стуани, 72), Лидбиттер, Фишер (Рамирес, 72), Жестед (Негредо, 86).
«Оксфорд» – Иствуд, Данкли, Нелсон, Эдвардс, Джонсон, Люндстрем, Ледсон, Хэммингс (Макэлени, 67), Магуайр, Холл, Тони Мартинес (Серкомб, 85).

Предупреждения: Айяла (62), Чемберс (71), Ледсон (76), Негредо (90), Джонсон (90).

«Хаддерсфилд» – «Манчестер Сити» - 0:0

«Хаддерсфилд» – Коулмэн, Крэйни, Холмс-Деннис, Хадсон, Горенц-Станкович, Уайтхэд, Пэйн (Браун, 72), ван Ла Парра (Качунга, 59), Биллинг, Лолли (Уэллс, 59), Кванер.
«Манчестер Сити» – Браво, Коларов (Санья, 78), Сабалета, Стоунз, Отаменди, Делф (де Брюйне, 69), Навас, Фернандо, Фернандиньо, Нолито (Сане, 69), Агуэро.

Предупреждение: Коларов (25).

«Миллуолл» – «Лестер» - 1:0
Гол:  1:0 – 90 Каммингс.

«Миллуолл» – Арчер, Купер, Крэйг, Уэбстер, Уильямс, Фергюсон (Ромео, 86), Бутчер (Абду, 75), Оньединма, Каммингс, Морисон, О`Брайен (Грегори, 79).
«Лестер» – Цилер, Беналуан, Ваге (Василевски, 70), Чилуэлл, Капустка (Олбрайтон, 64), Амарти, Кинг, Менди, Грэй (Варди, 73), Муса, Окадзаки.

Предупреждения: Купер (45), Цилер (54).
Удаление: Купер (52).

«Вулверхэмптон» – «Челси» - 0:2
Голы:  0:1 – 65 Педро,  0:2 – 89 Диего Коста.

«Вулверхэмптон» – Икеме, Хоз, Батт, Доэрти, Элдер Кошта, Коуди, Прайс, Сэвилл (Саисс, 84), Эдвардс, Вайманн (Уилсон, 76), Бедварссон (Ронан, 84).
«Челси» – Бегович, Зума, Терри, Аке, Чалоба, Фабрегас, Мозес, Виллиан (Канте, 80), Педро (Аспиликуэта, 73), Азар (Лофтус-Чик, 86), Диего Коста.

Предупреждения: Сэвилл (21), Вайманн (33), Педро (49).

Источник — Sport.ua

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