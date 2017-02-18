Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Депортиво минимально уступил Алавесу

Ману Гарсия принес победу гостям

  • 18.02.2017 21:29
  • 25 просмотров
  • 0 комментария
Метки

«Депортиво» – «Алавес» - 0:1
Гол:  0:1 – 68, пенальти Ману Гарсия.

«Депортиво» – Люкс, Сидней, Альбентоса, Луизинью, Хуанфран, Гильерме, Борхес (Хоселу, 71), Чолак, Гама (Фажр, 83), Какута (Хиль, 56), Андоне.
«Алавес» – Пачеко, Лагуардиа, Феддаль, Тео, Камараса, Фемения, Ману Гарсия, Маркос Льоренте, Ибаи Гомес (Собрино, 62), Токеро (Вигарай, 90), Дейверсон.

Предупреждения: Гильерме (33), Маркос Льоренте (42), Дейверсон (51), Альбентоса (67), Гама (80), Люкс (86).

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.