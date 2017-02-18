Депортиво минимально уступил Алавесу

«Депортиво» – «Алавес» - 0:1
Гол: 0:1 – 68, пенальти Ману Гарсия.
«Депортиво» – Люкс, Сидней, Альбентоса, Луизинью, Хуанфран, Гильерме, Борхес (Хоселу, 71), Чолак, Гама (Фажр, 83), Какута (Хиль, 56), Андоне.
«Алавес» – Пачеко, Лагуардиа, Феддаль, Тео, Камараса, Фемения, Ману Гарсия, Маркос Льоренте, Ибаи Гомес (Собрино, 62), Токеро (Вигарай, 90), Дейверсон.
Предупреждения: Гильерме (33), Маркос Льоренте (42), Дейверсон (51), Альбентоса (67), Гама (80), Люкс (86).
Источник — Sport.ua
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