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Гамбург и Фрайбург расписали результативную ничью

Команды по разу забили в каждом из таймов

  • 18.02.2017 21:27
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«Гамбург» – «Фрайбург» - 2:2
Голы:  1:0 – 15 Хунт,  1:1 – 23 Филипп,  2:1 – 57 Грегорич,  2:2 – 72 Грифо.

«Гамбург» – Адлер, Маврай, Пападопулос (Джуру, 31), Остжолек, Дикмайер (Грегорич, 46), Уолас (Экдаль, 83), Юнг, Хунт, Холтби, Костич, Сакаи.
«Фрайбург» – Шволов, Торрехон, Гюнтер, Кюблер, Сеюнджю, Абраши (Франтц, 62), Хефлер, Хаберер (Нидерлехнер, 85), Филипп, Грифо (Булут, 90), Петерсен.

Предупреждения: Филипп (36), Хаберер (56), Костич (62), Хунт (68), Джуру (74).

Источник — Sport.ua

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