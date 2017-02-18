Гамбург и Фрайбург расписали результативную ничью

«Гамбург» – «Фрайбург» - 2:2
Голы: 1:0 – 15 Хунт, 1:1 – 23 Филипп, 2:1 – 57 Грегорич, 2:2 – 72 Грифо.
«Гамбург» – Адлер, Маврай, Пападопулос (Джуру, 31), Остжолек, Дикмайер (Грегорич, 46), Уолас (Экдаль, 83), Юнг, Хунт, Холтби, Костич, Сакаи.
«Фрайбург» – Шволов, Торрехон, Гюнтер, Кюблер, Сеюнджю, Абраши (Франтц, 62), Хефлер, Хаберер (Нидерлехнер, 85), Филипп, Грифо (Булут, 90), Петерсен.
Предупреждения: Филипп (36), Хаберер (56), Костич (62), Хунт (68), Джуру (74).
Источник — Sport.ua
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