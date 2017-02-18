Гамбург и Фрайбург расписали результативную ничью

А он и тут использовал чисто свядомо-щирую логику. Он ведь думает, что только биатлон - и больше ...

У хохлов опять патроны ветру подвергаются или лыжи из сосны бендерской не едут?

https://www.youtube.com/watch?v=0tVAWzGldRUСборная России поет гимн из-за ошибки организаторов

Поздравляем братьев-россиян с заслуженной победой! Молодцы. Украинцам есть с кого брать пример!