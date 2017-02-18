Ливерпуль: 500 дней с момента назначения Клоппа

Сегодня - ровно 500 дней с того момента, как Юрген Клопп был назначен на должность главного тренера Ливерпуля.

Юрген Клопп достиг отметки в 50 игр во всех соревнованиях со дня назначения быстрее, чем кто-либо другой в истории Ливерпуля - 217 дней.

В настоящий момент его команда имеет 1.8 гола за игру (шестой показатель за всю историю) и 1.98 гола в чемпионате (третий показатель).

Клопп выиграл 26 из первых 50 игр в чемпионате - только Кенни Далглиш и Билл Шэнкли имели результат лучше.

Клопп был не победим в первых шести играх во всех соревнованиях - наиболее продолжительная серия без поражения сразу после назначения на должность со времён Боба Пейсли и третья по продолжительности у руля Ливерпуля как клуба Футбольной лиги.

Ливерпулю потребовалось 48 матчей чемпионата для достижения отметки в 100 голов под руководством Клоппа - за наименьшее количество матчей, как и Короля Кенни в 1986.

Юргену принадлежат три из четырёх самых молодых стартовых одиннадцати, которые когда-либо выходили на поле в составе «Красных». Все три состава выходили в кубке Англии - в обоих матчах с Плимутом и в матче против Эксетера год назад.

Игроки, наиболее часто появлявшиеся на поле под руководством Юргена Клоппа во всех соревнованиях: Фирмино (72), Клайн (70), Лаллана (69).

Игроки, наиболее часто появлявшиеся на поле под руководством Юргена Клоппа в чемпионате: Фирмино, Клайн, Лаллана (все по 49 раз).

Наибольшее количество голов в команде Клоппа в чемпионате забили Фирмино (18), Коутиньо (12).

Наибольшее количество голов в команде Клоппа во всех соревнованиях забили Фирмино (20), Ориги (18), Коутиньо (17), Старридж (17).

Первый гол за Ливерпуль Клоппа забил немец - Эмре Джан отличился против Рубина в Лиге Европы.

Клопп позволил дебютировать 19 игрокам, включая 10 из Академии: Трент Александер-Арнольд, Серхи Каньос, Овье Эджариа, Райан Кент, Джо Маггуайр, Шейи Оджо, Коннор Рэндалл, Данни Уорд, Харри Уилсон, Бен Вудбёрн.

Всего 27 игроков отличались за «Красных» под руководством Клоппа. Он использовал 44 футболиста.

В декабре он стал первым тренером Ливерпуля, которому удалось выиграть в двух дерби подряд.

Из всех команд, с кем Клоппу приходилось столкнуться в чемпионате более одного раза, есть три, которые были побеждены во всех встречах: Манчестер Сити (3 игры), Эвертон (2 игры), Сток Сити (2 игры).

Всего 23 гола было забито после замен Клоппа.

Клопп сыграл 31 игру в различных кубках (13 - в Лиге Европы, 11 - в Кубке лиги, 7 - в Кубке Англии) и два раза он выводил «Красных» в финал.

В 14 случаях Ливерпуль за игру забил более 4 голов (7 раз дома и 7 раз в гостях).

За время Клоппа мерсисайдцев на поле выводили 9 разных капитанов.

Ливерпуль забил 155 раз под руководством немецкого тренера, 74 гола пришлись на первые 45 минут и 81 - во второй половине игры.

«Красные» забили 86 голов на протяжении 2016 года - их третий показатель в чемпионате с 1985 года.