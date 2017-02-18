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Сталь: итоги двух турецких сборов

Каменчане вернулись в Украину

  • 18.02.2017 21:16
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ФК Сталь
© ФК Сталь

Вот и завершились два подготовительных сбора «Стали». Оба прошли в турецком Белеке и за это время наша команда провела семь контрольных поединков. Сегодня «сталевары» вернулись в Украину, футболистам предоставлены до понедельника выходные, после чего каменчане начнут подготовку непосредственно к игре с «Олимпиком».

На первом сборе каменчане сыграли только два спарринга, и это неудивительно, ведь в начале подготовки к сезону упор делается на физическое состояние игроков. Соответственно футболисты находились под высокими нагрузками, а что касалось игр, то в них ребята проводили в основном по тайму, постепенно входя в игровой режим.

Первым соперником стал румынский «Тыргу-Муреш», которому наша команда забила по одному голу в каждом из таймов (Васин с пенальти и Комвалиус) - 2:0. Спустя неделю каменчане встретились с представителем чемпионата Болгарии пловдивским «Ботевом», и эта игра завершилась вничью 1:1 -  на гол соперника в первом тайме каменчане ответили после перерыва точным ударом Дебелко. Этими двумя играми первый сбор и ограничился.

А вот на втором сборе уже уклон был на игровую практику. Причем если первую встречу опять-таки команда провела двумя разными составами по тайму, то в дальнейшем она проводила по две игры в день, соответственно в каждой игре состав футболисты имели возможности провести на поле максимальное количество времени, таким образом, постепенно приблизившись к условиям напоминающим боевые.   

Первым соперником стал сербский «Вождовац» из пригорода Белграда, с которым наша команда справилась, забив по голу в каждом из таймов - 2:0. Приятно, что вкус гола почувствовал и новичок команды Шабанов, и давно не выходивший на поле из-за травмы Деул.

Ну а затем соперниками сталеваров становились команды, представляющие бывший Советский Союз, а если конкретнее его среднеазиатскую часть. С командами из Узбекистана были зафиксированы две ничьи – 0:0 с ташкентским «Пахтакором» и 2:2 с ферганским «Нефтчи». Отметим, что в матче с «Пахтакором» соперник не реализовал пенальти, а с ферганцами наша команда дважды отыгрывалась (забивали Васин и Кравченко). А вот в противостоянии с казахстанским «Актобе» наша команда победила 2:0, забив оба гола в первом тайме – отличились Васин и Леандро.

Еще одну встречу «Сталь» провела против соотечественников – клуба первого дивизиона «Черкасского Днепра». Игра завершилась вничью 1:1 – гол на счету Эдгара Малакяна.

Отметим одну интересную особенность. В играх, когда каменчане открывали счет, они неизменно добивались победы 2:0, а вот если наша команда первой пропускала, то сталевары каждый раз находили в себе силы отыгрываться, таким образом, проявляя характер.

Итак, всего было проведено семь матчей: добыто три победы и четыре встречи завершились вничью, при естественно положительной разнице мячей – 10:4.     

Вот кто выходил на поле в составе каменчан в зимних контрольных поединках 2017 года.

Вратари: Бандура – 5(-2), Панькив – 5(-2)

Защитники: Воронин - 6, Кравченко - 6(1), Павлюк - 6, Ищенко - 5, Месхи - 5, Пашаев - 5, Леандро - 4(1), Шабанов - 4(1), Стаменкович - 3, Ульянов - 3.

Полузащитники: Карасюк - 6, Васин - 5(3), Довгий - 5, Задерака - 5, Климчук - 5, Г.Малакян - 5, Э.Малакян - 5(1), Деул - 4(1), Каленчук - 4, Кузык - 4

Нападающие: Дебелко - 5(1), Карикари - 5, Комвалиус - 5(1)

Источник — ФК Сталь Каменское

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