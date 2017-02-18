Аталанта минимально обыграла Кротоне

«Аталанта» – «Кротоне» - 1:0
Гол: 1:0 – 48 Конти.
«Аталанта» – Бериша, Толои, Кальдара, Масьелло, Кессиэ, Куртич, Спинаццола, Гомес (Кристанте, 90), Фройлер, Конти, Петанья.
«Кротоне» – Кордац, дос Сантос (Сими, 72), Феррари, Сампиризи, Чеккерини, Барберис, Рози, Крисетиг, Акости (Налини, 78), Стоян (Тонев, 62), Фальчинелли.
Предупреждения: Рози (28), дос Сантос (45), Фройлер (52), Феррари (58), Крисетиг (66), Чеккерини (69), Конти (78).
Источник — Sport.ua
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