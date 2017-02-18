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Владимир ШАРАН: «Выполнили все, что хотели»

Наставник «Александрии» подвел итоги сборов и поделился ожиданиями от матча с «Волынью»

  • 18.02.2017 20:54
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ФК Александрия. Владимир Шаран
© ФК Александрия. Владимир Шаран

Головний тренер ФК «Олександрія» В.Шаран підводить підсумки другого навчально-тренувального збору в Туреччині та розповідає про план підготовки до першого офіційного матчу проти луцької «Волині»

- Володимире Богдановичу, два тижні команда провела в Туреччині, де готувалась до другої частини чемпіонату. Як все пройшло?
- Ми виконали все те, що запланували із тренерським штабом на цей період. Погодні умови давали змогу плідно працювати. Лише в останні кілька днів був вітер під час спарингів, який дещо заважав грати, але це не найстрашніше, що могло трапитись. Ми проживали в хороших умовах, тренувались на якісних полях. Саме головне, що у нас скоротився лазарет. Зараз травмовані лише Ю.Путраш та П.Мягков. Останній з нами не летів на збори. Після травм відновились А.Полярус та С.Куліш. Думаю, що до першого матчу всі гравці будуть готові грати, за виключенням Ю.Путраша та П.Мягкова.

- Протягом двох навчально-тренувальних зборів команда провела 9 спарингів і жодного разу не поступилася. Це не може Вас не тішити?
- Звичайно, дуже приємно, що ми не зазнали жодної поразки, але все одно у мене дуже багато питань до своїх гравців, особливо в грі у захисті, навіть незважаючи на те, що два останніх поєдинки ми перемогли з рахунком 1:0. Перед відльотом до України ми провели теоретичне заняття і звернули увагу на наші помилки. Хотілося б, щоб такого в чемпіонаті не повторювалось.

- На цих зборах в «Олександрії» були хороші спаринг – партнери. На скільки корисними були ці матчі? Чи вдалось Вам побачити недоліки у грі своїх підопічних?
- Не хочеться говорити про всі недоліки тому, що їх достатньо. Ще раз повторюсь, що незважаючи на результат, в мене є претензії до всіх гравців, але враховуючи те, що ми грали проти лідерів своїх чемпіонатів, де гравці високого рівня, і на їхньому фоні ми виглядали досить пристойно. Це перший раз у нас такого рівня спаринг – партнери, тому я задоволений, що в цих матчах ми бачили над чим нам потрібно працювати.

- Як пройшла робота на трансферному ринку?
- Після першого збору ми підписали контракт із молодим захисником В.Бондаренком. В нього є всі хороші дані, але йому потрібен час, щоб досягти того, що ми від нього вимагаємо. Із Ю.Габовдою нам не вдалось домовитись. Як так розумію, що виникло непорозуміння між футболістом і його агентом. Його неправильно проінформували стосовно заробітної плати в «Олександрії». У нашій команді гроші не отримують, а заробляють. Я маю на увазі премії. Боян Дубаїч спочатку справив непогане враження, але після спарингів із більш серйозними суперниками, як «Марібор» та «Астана», ми побачили, що він зараз не готовий функціонально. Це і підтвердили тести, які ми проводили в Туреччині. Ну а з В.Чантурішвілі ми домовились про підписання контракту. Він також чимало пропустив і зараз не в найкращих кондиціях, і не варто очікувати його в перших матчах в стартовому складі, але я знаю на що здатен цей гравець. Він працює над собою, з кожним днем набирає форму, тому я впевнений, що цей футболіст нам допоможе.

- Також до команди має приєднатись С.Сімінін?
- Так, в понеділок С.Сімінін приїде в Олександрію. Я з радістю сприйняв цю новину, що він хоче грати за нашу команду. Він досвідчений футболіст, безперечно стане гарним помічником нашій команді.

- Ви неодноразово говорили про те, що найпроблемнішою є атакуюча ланка. Чи залишається це місце вакантним?
- Так, ми в пошуках хорошого нападника. В нас хороші гравці на цій позиції, але за дев’ять матчів лише один забитий гол – це дуже мало, тому в мене є претензії не тільки до нападників, а й до атакуючих півзахисників. Ми сподіваємось, що С.Куліш набере форму, адже чимало пропустив через травму. Проте пошук нападника продовжується.

- На двох зборах із командою працював молодий В.Шкіндер. Хлопець виправдав сподівання?
- Я задоволений цим молодим футболістом. Він справжній боєць із повною самовіддачею. Навіть після ушкодження в матчі він, зціпивши зуби, продовжив грати. Можливо тому, що він наймолодший. Владислав іноді хвилюється під час матчів. Хочеться побажати, щоб він додав у психологічному плані і грав більш впевніше

- В Туреччині команда готувалась до матчів на якісних газонах. Зараз, повернувшись в Україну, як команда планує готуватись до гри проти «Волині»?
- Це зараз найважливіше питання. Ми знали, що в Олександрії буде не найкраща погода, але ми не хотіли до останнього перебувати в Туреччині. Ми вирішили приїхати раніше, щоб пройти певний період адаптації, адже в цю пору року наші хлопці грають не на таких полях, як за кордоном. Я сподіваюсь, що працівники футбольного клубу підготують хоча б одне тренувальне поле, ну і найголовніше – це поле на центральному стадіоні.

- Доки команда перебувала на зборах, на стадіоні відбулась модернізація табло. Ви вже бачили оновлення?
- Наживо ще не мав можливості, а от в інтернеті я переглянув відео. Мені дуже сподобалось. Вважаю, що і вболівальники будуть приємно здивовані.

- За декілька днів до повернення в Україну Ви дізнались про те, що в першому весняному матчі проти «Волині» команді, через дискваліфікацію, не зможе допомогти капітан команди А.Запорожан.
- Я був дуже здивований цією новиною. Спочатку нам було надіслано лист, де сказано, що А.Запорожан може прийняти участь у матчі проти «Волині». Ми на зборах вже його награвали в опорній зоні, але добре те, що ми про це дізнались за десять днів до матчу, а не 24-го лютого. Це перший раз ми і КДК із ФФУ зіткнулись з такою ситуацією, що гравець отримав чотири жовтих карточки граючи в чемпіонаті, а потім червону в матчі з «Чорноморцем». В принцип,і ми про це знали, але нам прийшло підтвердження про його участь і от зараз надійшов лист – скасування.

Источник — ФК Александрия

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