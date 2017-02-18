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Реал обыграл Эспаньол, Бэйл отметил возвращение голом

«Сливочные» без проблем разобрались с каталонцами

  • 18.02.2017 20:07
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 «Реал Мадрид» – «Эспаньол» - 2:0
Голы:  1:0 – 33 Мората,  2:0 – 83 Бэйл.

«Реал Мадрид» – Касилья, Варан, Начо (Марсело, 81), Карвахаль, Пепе, Ковачич (Каземиро, 61), Кроос, Иско, Васкес, Роналду, Мората (Бэйл, 71).
«Эспаньол» – Лопес, Дуарте, Кариколь, Рейес, Диоп, Хави Фуэго, Лопес Сильва, Хурадо (Васкес, 82), Рейес (Перес, 46), Пьятти, Морено.

Предупреждения: Морено (28), Ковачич (41), Иско (48), Хави Фуэго (53), Диоп (68), Кариколь (80), Каземиро (82).

Источник — Sport.ua

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