Дармштадт с Федецким проиграл Хоффенхайму, Бавария оступилась с Гертой

«Айнтрахт» Ф – «Ингольштадт» - 0:2
Голы: 0:1 – 26 Брежери, 0:2 – 69, пенальти Гросс.
«Айнтрахт» Ф – Градецки, Абраам, Очипка, Чендлер, Вальехо (Хектор, 45), Маскарель, Хасебе, Баркок (Блум, 63), Ребич, Майер (Таватха, 83), Сеферович.
«Ингольштадт» – Хансен, Тиссеран (Рожер, 61), Брежери, Зуттнер, Матип, Гросс, Коэн (Киттель, 90), Лекки, Моралес, Хадерджонай, Лескано (Хинтерзеер, 89).
Предупреждения: Маскарель (23), Ребич (35), Хектор (68), Чендлер (78).
Удаления: Абраам (34), Лекки (81).
«Хоффенхайм» – «Дармштадт» - 2:0
Голы: 1:0 – 64 Крамарич, 2:0 – 90, пенальти Крамарич.
«Хоффенхайм» – Бауманн, Кадержабек, Бичакчич, Зюле, Фогт, Цубер, Демирбай (Крамарич, 50), Амири (Полянски, 74), Руди, Террацино (Салаи, 65), Вагнер.
«Дармштадт» – Эссер, Федецкий, Милошевич, Холланд, Нимайер, Розенталь (Вранчич, 33), Сэм, Хеллер, Гондорф (Сиригу, 75), Алтынтоп, Бойд (Чолак, 57).
Предупреждения: Демирбай (22), Бичакчич (75), Сэм (76), Руди (78), Сиригу (80), Нимайер (86), Алтынтоп (90).
«Герта» – «Бавария» - 1:1
Голы: 1:0 – 21 Ибишевич, 1:1 – 90 Левандовски.
«Герта» – Ярстейн, Брукс, Лангкамп, Платтенхардт, Штарк, Харагути (Лустенбергер, 90), Шелбред, Дарида, Пекарик, Калу (Миттельштедт, 90), Ибишевич (Эссвайн, 87).
«Бавария» – Нойер, Бернат (Коман, 77), Алаба, Хуммельс, Лам, Киммих (Хаби Алонсо, 61), Видаль (Левандовски, 61), Алькантара, Роббен, Дуглас Коста, Мюллер.
Предупреждения: Хуммельс (64), Левандовски (66), Хаби Алонсо (68), Ярстейн (90), Пекарик (90).
«Майнц» – «Вердер» - 0:2
Голы: 0:1 – 16 Гнабри, 0:2 – 23 Дилэйни.
«Майнц» – Лессль, Рамальо, Белль, Бросински, Гбамен, Озтуналы (Де Бласис, 46), Латца, Самперио, Донати (Буссманн, 84), Кркич (Зайдель, 58), Кордоба.
«Вердер» – Видвальд, Бауэр, Сане, Гебре Селассие, Мойсандер, Дилэйни (Эггештайн, 54), Гнабри (Велькович, 76), Бартельс, Фритц, Юнузович (Гарсия, 89), Крузе.
Предупреждения: Юнузович (25), Донати (39), Гебре Селассие (44), Латца (50), Самперио (56), Фритц (76), Видвальд (90).
«Боруссия» Д – «Вольфсбург» - 3:0
Голы: 1:0 – 20, автогол Брума, 2:0 – 48 Пишчек, 3:0 – 59 Дембеле.
«Боруссия» Д – Бюрки, Гинтер, Шмельцер, Пишчек, Бартра, Кастро, Вайгль (Мерино, 81), Шюррле, Ройс (Пулишич, 67), Обамеянг, Дембеле (Кагава, 73).
«Вольфсбург» – Бенальо, Хорн, Родригес, Брума, Виейринья (Блашчиковски, 75), Зегуин (Дидави, 34), Герхардт, Малли, Луис Густаво, Арнольд, Гомес (Нтеп, 60).
Предупреждения: Вайгль (53), Брума (89), Шюррле (89).
Источник — Sport.ua
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