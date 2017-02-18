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Сборная Италии проведет сбор с 20 по 22 февраля

Вентура вызвал игроков из низших дивизионов

  • 18.02.2017 18:33
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Тренерский штаб сборной Италии во главе с Джампьеро Вентурой определился с футболистами, вызванными на тренировочный сбор национальной команды.

В состав получили вызов молодые футболисты, выступающие в первых двух дивизионах страны. Сбор пройдёт с 20 по 22 февраля.

Состав Италии:

Вратари: Алессио Краньо («Беневенто»), Алекс Мерет (СПАЛ);

Защитники: Антонио Баррека («Торино»), Кристиано Бираги («Пескара»), Кевин Бонифаци (СПАЛ), Маттиа Кальдара, Андреа Конти, Леонардо Спинаццола (все — «Аталанта»), Федерико Чеккерини («Кротоне»), Армандо Иццо («Дженоа»);

Полузащитники: Данило Катальди («Дженоа»), Роберто Гальярдини («Интер»), Мануэль Локателли («Милан»), Лоренцо Пеллегрини («Сассуоло»);

Нападающие: Доменико Берарди («Сассуоло»), Джанлука Капрари («Пескара»), Федерико Ди Франческо, Симоне Верди (оба — «Болонья»), Диего Фальчинелли («Кротоне»), Роберто Инглесе («Кьево»), Джанлука Лападула («Милан»), Андреа Петанья («Аталанта»).

Источник — Sportbox

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