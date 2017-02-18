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Ворскла сыграла вничью с Олимпией

Полтавчане провели очередной спарринг в Турции

  • 18.02.2017 18:26
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Полтавская «Ворскла» провела спарринг против словенской «Олимпии» на сборах в Турции.

«Ворскла» (Украина) - «Олимпия» (Словения) - 0:0

«Ворскла»: Шуст, Пердута, Чеснаков, Даллку, Ребенок, Мякушко, Одарюк, Кравченко, Ткачук, Шарпар, Хлебас.

Запасные: Резник, Сарнавский, Кунев, Сак, Мельник, Остапенко, Тищенко, Квасный, Заричнюк, Загорулько Шаповал, Сапай, Удод, Матвеев.

Источник — Sport.ua

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