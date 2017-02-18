Ворскла сыграла вничью с Олимпией

Полтавская «Ворскла» провела спарринг против словенской «Олимпии» на сборах в Турции.
«Ворскла» (Украина) - «Олимпия» (Словения) - 0:0
«Ворскла»: Шуст, Пердута, Чеснаков, Даллку, Ребенок, Мякушко, Одарюк, Кравченко, Ткачук, Шарпар, Хлебас.
Запасные: Резник, Сарнавский, Кунев, Сак, Мельник, Остапенко, Тищенко, Квасный, Заричнюк, Загорулько Шаповал, Сапай, Удод, Матвеев.
Источник — Sport.ua
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