Александр ИЩЕНКО: «Бланко Лещук тяжеловат для Шахтера»

Заслужений тренер України Олександр Іщенко прокоментував першу офіційну гру донецького «Шахтаря» у 2017 році.

- Олександр Олексійович, сподобався «Шахтар»?

- Найголовніше у цьому матчі – це результат. Це була перша офіційна гра команди у 2017 році. Позаду важкі збори. І як би команда не готувалася, без офіційних ігор важко вийти на свій рівень. Жодні спаринги не замінять офіційного протистояння. «Шахтар» чимало уваги приділив захисту. І варто визнати, що «гірникам» це вдалося. У «Сельти» не було такої кількості моментів, які б дозволили їй претендувати на перемогу. Перемога донеччан заслужена, з чим їх і вітаю.

- Тож, з оптимізмом чекаємо на матч-відповідь у Харкові?

- Безперечно. «Гірники» прибавлять, а «Сельті» ще потрібно відіграти матч чемпіонату, де простих ігор не буває. Тому, у «Шахтаря» є хороша перевага перед матчем-відповіддю. Не забуваємо про 12-го гравця, який, безумовно, буде у Харкові.

- Українські уболівальники активно обговорюють можливість залучити до ігор збірної України Бланко Лещука. Що скажете про цю ідею? Не зарано говорити про перспективу аргентинця у національній команді?

- Ми завжди хочемо себе ощасливити уже і негайно. Буцім-то Бланко Лещук одразу заграє і зробить нас чемпіонами світу… Йому ще грати і грати, дай Бог, щоби успішно. Однозначно, у Бланко Лещука усе ще попереду. Хочеться вірити, що усе у нього буде гаразд. Але зараз про це говорити зарано, оскільки у нього є вагомі недоліки.

- Які недоліки і переваги у Бланко Лещука?

- Він важкуватий для гри «Шахтаря». «Гірники» учора грали в контратакуючий футбол. При такій тактиці форвард повинен бути більш мобільним, швидким. До позитиву, Лещук є форвардом таранного типу, має гольове відчуття. Ось і вчора опинився в потрібний час у потрібному місці, а тому і забив. Добре грає головою, продавлює захист.