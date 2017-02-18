Владислав КАБАЕВ: «Последние силы оставили на сборах»

4 победы и 3 поражения – с таким результатом одесский «Черноморец» завершил учебно-тренировочный сбор в Турции. Там команда готовилась с 4 февраля. На отдых игрокам дали два дня. Уже с понедельника одесситы начнут подготовку к весенней части чемпионата. Первый матч у «моряков» - 26 февраля против «Карпат».
Владислав Кабаев, игрок «Черноморца»:
- Вообще все было хорошо, но три недели – это, конечно, тяжеловато. Хотелось домой. Но тренеры довольны, мы довольны собой. Есть, куда расти. Хорошо подготовились к сезону. Надеемся себя проявить в чемпионате и показать, что хорошо и плодотворно провели сборы. Если бы еще была неделька, было бы очень тяжело. Да, выжили, но последние силы оставили там, эмоции все закончились. Но благодаря нашему персоналу и тренерам в хорошем настроении вернулись в Одессу.
Источник — ТК Футбол
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