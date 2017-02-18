Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Владислав КАБАЕВ: «Последние силы оставили на сборах»

Игрок «Черноморца» подвел итог сборов в Турции

  • 18.02.2017 17:36
  • 187 просмотров
  • 0 комментария
Метки

4 победы и 3 поражения – с таким результатом одесский «Черноморец» завершил учебно-тренировочный сбор в Турции. Там команда готовилась с 4 февраля. На отдых игрокам дали два дня. Уже с понедельника одесситы начнут подготовку к весенней части чемпионата. Первый матч у «моряков» - 26 февраля против «Карпат».

Владислав Кабаев, игрок «Черноморца»:

- Вообще все было хорошо, но три недели – это, конечно, тяжеловато. Хотелось домой. Но тренеры довольны, мы довольны собой. Есть, куда расти. Хорошо подготовились к сезону. Надеемся себя проявить в чемпионате и показать, что хорошо и плодотворно провели сборы. Если бы еще была неделька, было бы очень тяжело. Да, выжили, но последние силы оставили там, эмоции все закончились. Но благодаря нашему персоналу и тренерам в хорошем настроении вернулись в Одессу.

Источник — ТК Футбол

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.