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Атлетико разгромил хихонский Спортинг

Гамейро отметился хет-триком

  • 18.02.2017 16:27
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«Спортинг» Хихон – «Атлетико» - 1:4
Голы:  0:1 – 46 Феррейра Карраско,  1:1 – 49 Альварес,  1:2 – 80 Гамейро,  1:3 – 81 Гамейро,  1:4 – 85 Гамейро.

«Спортинг» Хихон – Куэльяр, Аморебьета, Хорхе Мере, Канелья, Дуглас Перейра, Гомес (Чоп, 84), Микель Весга, Бурги (Родригес, 84), Альварес, Кастельяно, Траоре (Кастро, 76).
«Атлетико» – Мойя, Савич, Филипе Луис, Врсалько, Люка Эрнандес, Феррейра Карраско (Парти, 68), Габи, Корреа (Сауль, 62), Коке, Гризманн, Торрес (Гамейро, 62).

Предупреждения: Микель Весга (57), Парти (72).

Источник — Sport.ua

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