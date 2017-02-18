Атлетико разгромил хихонский Спортинг

«Спортинг» Хихон – «Атлетико» - 1:4
Голы: 0:1 – 46 Феррейра Карраско, 1:1 – 49 Альварес, 1:2 – 80 Гамейро, 1:3 – 81 Гамейро, 1:4 – 85 Гамейро.
«Спортинг» Хихон – Куэльяр, Аморебьета, Хорхе Мере, Канелья, Дуглас Перейра, Гомес (Чоп, 84), Микель Весга, Бурги (Родригес, 84), Альварес, Кастельяно, Траоре (Кастро, 76).
«Атлетико» – Мойя, Савич, Филипе Луис, Врсалько, Люка Эрнандес, Феррейра Карраско (Парти, 68), Габи, Корреа (Сауль, 62), Коке, Гризманн, Торрес (Гамейро, 62).
Предупреждения: Микель Весга (57), Парти (72).
Источник — Sport.ua
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