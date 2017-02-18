Карабюкспор с Селезневым проиграл Антальяспору

«Карабюкспор» в матче чемпионата Турции минимально проиграл «Антальяспору», пропустив единственный матч от Самуэля Это`О.
Украинский нападающий провел на поле весь матч и отметился лишь один ударом в створ ворот. Андрей Близниченко просидел в запасе, а Александр Рыбка все еще травмирован.
Источник — Sport.ua
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