Кого Владимир Онищенко смотрел в «Стали»...

В пятницу каменская Сталь провела последний контрольный матч на турецких сборах. Спарринг с узбекистанским Нефтчи завершился вничью — 2:2. На этой игре побывал селекционер сборной Украины Владимир Онищенко. Сложно сказать, за кем именно наблюдал опытный специалист, но в этом поединке неплохо себя проявил Денис Васин, забивший один из мячей и выполнивший голевую передачу со стандарта. В центре обороны действовал Артем Шабанов, который может сыграть и на левом фланге…



За Сталью, кстати, сейчас интересно смотреть, хотя наставник команды Леонид Кучук старается прятать своих подопечных от посторонних глаз. Видеосъемка и фоторепортажи запрещены, официальный сайт не дает составы в контрольных матчах. Впрочем, даже по одной игре, которую довелось увидеть не только селекционеру сборной и журналисту КОМАНДЫ1, но и «шпиону» из Олимпика (вторую часть чемпионата каменчане откроют матчем с командой Романа Санжара), можно сказать, что это уже другая Сталь. Футболисты — те же, но футбол — новый.



Какой именно, посмотрим в официальных поединках. Могу отметить, что начинала игру Сталь по схеме 4—1—4—1, но по ходу матча часто перестраивалась на схему с тремя защитниками. Сама игра стала намного живее, футболисты своевременно включали прессинг, выполнили много беговой работы. Последнему компоненту на сборах уделялось повышенное внимание — причем тренеры следили за показателями в режиме он-лайн, благодаря какому-то специальному спутнику из… Австралии.



«Побежали даже те, кто, казалось, вообще не бежит», — сказал мне один из игроков каменского коллектива. И добавил: «Только бегать теперь мы начали правильно». Любопытно, что в одной из тренировок нападающий Стали Кваме Карикари развил такую скорость, что повторил рекорд недавнего чемпионата Европы в исполнении французского нападающего Кингсли Комана. Теперь тренеры от него, видимо, не отстанут — нужно будет бежать в таком темпе и в официальных матчах. Правда, в них в специальных датчиках не сыграешь. Запрещено.



В общем, интересная вырисовывается команда у Леонида Кучука. Подождем, пока она откроется. Кстати, основа Стали в спарринге с Нефтчи выглядела таким образом: Панькив, Стаменкович, Шабанов, Пашаев, Леандро, Карасюк, Каленчук, Э.Малакян, Васин, Задерака, Карикари.



Каменчане вернулись домой, получили два днях выходных, а 20 февраля соберутся в Одессе, где будут продолжать подготовку к возобновлению чемпионата. Тренироваться Сталь планирует на стадионе Спартак. Добавлю, что в контрольных матчах этой зимой команда Кучука не потерпела ни одного поражения (две победы и четыре ничьи) и заслужила неофициальный титул «чемпионов побережья»…