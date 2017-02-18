Пищур перешел в Шуртан

Украинский нападающий Александр Пищур, известный по выступлениям за луцкую «Волынь», стал игроком «Шуртана».

36-летний футболист перешел в новый клуб из казахского «Тараза», за который выступал в 2016-м. Контракт ветерана с новым клубом подписан на один год.

– Я пригласил Пищура на просмотр в «Шуртан», так как довольно хорошо знаю его бомбардирские и лидерские способности. В недавнем прошлом Саша отлично проявил себя, выступая за столичный «Бунедкор», где был лидером. Сейчас, несмотря на свои 36, он по-прежнему находится в хорошей форме, что подтвердили контрольные матчи с его участием за нашу команду. После ряда контрольных поединков руководство футбольного клуба и Пищур заключили контракт сроком на один год, - заявил главный тренер узбекского клуба Александр Волков.

Напомним, в Украине Пищур выступал за «Металлист», «Ворсклу», «Закарпатье», «Зарю», «Таврию», «Оболонь» и «Волынь», в составе которой провел наибольшее количество матчей и забил 49 голов. В сезоне 2009/2010 играл за словацкий «Ружемберок», а начиная с сезона 2013/2014 выступал в Узбекистане («Бунедкор» и «Навбахор»), а также в Казахстане («Тараз»).