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Матчи 20-го тура пройдут 4 и 5 марта

Тур откроется матчем «Днепр» - «Черноморец»

  • 18.02.2017 16:06
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Матчи 20-го тура пройдут 4 и 5 марта

Дирекція УПЛ затвердила дати проведення та час початку матчів 20-го туру Ліги Парі-Матч у сезоні 2016/17:

4 березня (субота)

Дніпро - Чорноморець 14:00
Динамо - Олімпік 17:00

5 березня (неділя)

Карпати - Олександрія 14:00
Ворскла - Зоря 17:00
Волинь - Шахтар 19:30
Сталь - Зірка 19:30

Источник — Официальный сайт УПЛ

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