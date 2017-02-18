Матчи 20-го тура пройдут 4 и 5 марта

Дирекція УПЛ затвердила дати проведення та час початку матчів 20-го туру Ліги Парі-Матч у сезоні 2016/17:
4 березня (субота)
Дніпро - Чорноморець 14:00
Динамо - Олімпік 17:00
5 березня (неділя)
Карпати - Олександрія 14:00
Ворскла - Зоря 17:00
Волинь - Шахтар 19:30
Сталь - Зірка 19:30
Источник — Официальный сайт УПЛ
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