Шахтер начал подготовку к ответному матчу с Сельтой

По возвращении из Виго тренерский штаб предоставил команде выходной, а уже сегодня «горняки» вновь собрались, чтобы продолжить готовиться к ответной встрече 1/16 финала Лиги Европы против «Сельты». Двухчасовое занятие было построено на отработке тактических упражнений, а в конце сессии футболисты провели двусторонку на треть поля.



Игроки, участвовавшие в поединке с испанцами, занимались в общей группе 60 минут, после чего отправились на фитнес. В клубном лазарете находятся травмированные Вячеслав Танковский, Факундо Феррейра и Дентиньо.



До вылета в Харьков «Шахтер» будет работать на поле УТК им. Банникова. На завтра у команды назначена утренняя тренировка.



Напомним, ответный матч 1/16 финала Лиги Европы «Шахтер» – «Сельта» состоится 23 февраля в Харькове на ОСК «Металлист».