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Шахтер начал подготовку к ответному матчу с Сельтой

Донетчане провели тренировку на стадионе им. Банникова

  • 18.02.2017 15:30
  • 629 просмотров
  • 2 комментария
Метки
ФК Шахтер Донецк
© ФК Шахтер Донецк

По возвращении из Виго тренерский штаб предоставил команде выходной, а уже сегодня «горняки» вновь собрались, чтобы продолжить готовиться к ответной встрече 1/16 финала Лиги Европы против «Сельты». Двухчасовое занятие было построено на отработке тактических упражнений, а в конце сессии футболисты провели двусторонку на треть поля.

Игроки, участвовавшие в поединке с испанцами, занимались в общей группе 60 минут, после чего отправились на фитнес. В клубном лазарете находятся травмированные Вячеслав Танковский, Факундо Феррейра и Дентиньо.

До вылета в Харьков «Шахтер» будет работать на поле УТК им. Банникова. На завтра у команды назначена утренняя тренировка.

Напомним, ответный матч 1/16 финала Лиги Европы «Шахтер» – «Сельта» состоится 23 февраля в Харькове на ОСК «Металлист».

Источник — ФК Шахтер

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Комментарии
    icebeer
      icebeer, 18.02.2017 15:19
    -3
    Сельта,мля,не подведи!!!
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    pavelod
      pavelod, 18.02.2017 15:31
    +2
    icebeer, 18.02.2017 15:19
    Сельта,мля,не подведи!!!
    Не переживай...получит три и не подведет.
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