Александр БАБИЧ: «Приятно, что растут молодые ребята»

Главный тренер «Черноморца» Александр Бабич подвел итоги сборов.
«Сборы получились, весь объем работы выполнили и провели очень хорошие спарринги. Что-то получалось, что-то не получалось, но в целом отношение ребят радует. Заложили фундамент и хорошо поработали над техникой. Также радует, что заканчиваем сбор без травмированных, что говорит о правильном тренировочном процессе и правильном восстановлении.
Приятно, что растут молодые ребята, выдерживают нагрузки те же Мусолитин и Норенков», - сказал Бабич.
Источник — ТК Футбол
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