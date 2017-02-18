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Александр БАБИЧ: «Приятно, что растут молодые ребята»

Главный тренер «Черноморца» – о результатах учебно-тренировочного сбора

  • 18.02.2017 13:58
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Footboom, Александр Бабич
© Footboom, Александр Бабич

Главный тренер «Черноморца» Александр Бабич подвел итоги сборов.

«Сборы получились, весь объем работы выполнили и провели очень хорошие спарринги. Что-то получалось, что-то не получалось, но в целом отношение ребят радует. Заложили фундамент и хорошо поработали над техникой. Также радует, что заканчиваем сбор без травмированных, что говорит о правильном тренировочном процессе и правильном восстановлении.

Приятно, что растут молодые ребята, выдерживают нагрузки те же Мусолитин и Норенков», - сказал Бабич.

Источник — ТК Футбол

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