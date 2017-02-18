Андрей СТЕЦЕНКО: «Вариант с возвращением Зозули не исключен»

Генеральный директор «Днепра» Андрей Стеценко рассказал о возможном возвращении Зозули.
«Вариант с возвращением Зозули не исключен, но как показывает опыт, наши футбольные институции настолько консервативны, что они сами боятся таких прецедентов, чтобы потом не кивали в нашу сторону из-за такого решения. УЕФА и ФИФА будут следить за таким возможным решением ФФУ с точки зрения его правомерности и возможности повторения таких прецедентов в дальнейшем. Ситуация очень сложная и запутанная, поэтому я не могу предсказать, каким образом она разрешится», - сказал Стеценко.
Источник — ТК Футбол
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