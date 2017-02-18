Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Андрей СТЕЦЕНКО: «Вариант с возвращением Зозули не исключен»

Генеральный директор «Днепра» – о ситуации с украинским форвардом

  • 18.02.2017 13:53
  • 152 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Днепр, Роман Зозуля
© ФК Днепр, Роман Зозуля

Генеральный директор «Днепра» Андрей Стеценко рассказал о возможном возвращении Зозули.

«Вариант с возвращением Зозули не исключен, но как показывает опыт, наши футбольные институции настолько консервативны, что они сами боятся таких прецедентов, чтобы потом не кивали в нашу сторону из-за такого решения. УЕФА и ФИФА будут следить за таким возможным решением ФФУ с точки зрения его правомерности и возможности повторения таких прецедентов в дальнейшем. Ситуация очень сложная и запутанная, поэтому я не могу предсказать, каким образом она разрешится», - сказал Стеценко.

Источник — ТК Футбол

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.