Виктор Скрипник отказался возглавить сборную Беларуси

Виктор Скрипник, входивший в число кандидатов на пост главного тренера сборной Беларуси, сообщил, что больше не претендует на вакантное место.
«Я не буду тренером сборной Беларуси. Есть нюансы, из-за которых принял такое решение. Переговоры действительно велись, но точка в них уже поставлена», - сказал Скрипник.
Ранее сборную Беларуси отказался возглавить Олег Кононов.
Источник — Прессбол
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