Виктор Скрипник отказался возглавить сборную Беларуси

Виктор Скрипник, входивший в число кандидатов на пост главного тренера сборной Беларуси, сообщил, что больше не претендует на вакантное место.

«Я не буду тренером сборной Беларуси. Есть нюансы, из-за которых принял такое решение. Переговоры действительно велись, но точка в них уже поставлена», - сказал Скрипник.

Ранее сборную Беларуси отказался возглавить Олег Кононов.