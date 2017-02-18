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Виктор Скрипник отказался возглавить сборную Беларуси

Переговоры о назначении официально завершились

  • 18.02.2017 13:21
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ФК Вердер. Виктор Скрипник
© ФК Вердер. Виктор Скрипник

Виктор Скрипник, входивший в число кандидатов на пост главного тренера сборной Беларуси, сообщил, что больше не претендует на вакантное место.

«Я не буду тренером сборной Беларуси. Есть нюансы, из-за которых принял такое решение. Переговоры действительно велись, но точка в них уже поставлена», - сказал Скрипник.

Ранее сборную Беларуси отказался возглавить Олег Кононов.

Источник — Прессбол

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