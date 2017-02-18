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Хосеп ГВАРДИОЛА: «Никогда не вернусь в Барселону, мое время там прошло

Испанский специалист прокомментировал слухи о возможном возвращении в команду из Каталонии

  • 18.02.2017 12:48
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ФК Манчестер Сити. Пеп Гвардиола
© ФК Манчестер Сити. Пеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола опровергнул информацию о его возможном возвращении на тренерский мостик «Барселоны».

«Никогда не вернусь в «Барселону» на пост главного тренера. Мое время там прошло.

Месси в «Манчестер Сити»? Я неоднократно говорил, что хочу, чтобы он завершил карьеру в «Барселоне», — сказал испанский специалист.

Напомним, Гвардиола возглавлял «сине-гранатовых» в период с 2008 по 2012 год.

Источник — Goal.com

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