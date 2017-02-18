Сборная Украины заняла второе место на Кубке Персии

Збірна України з пляжного футболу посіла друге місце на «Кубку Персії», обігравши в матчі третього туру команду Польщі з рахунком 4:2. Свою перемогу наша команда присвятила гравцю збірної України Євгену Рябчуку, який пішов з життя через тяжку хворобу.

У складі українців дублем відзначився Олег Зборовський, також по голу забили Іван Глуцький і Віктор Пантелейчук. В останньому матчі турніру іранці обіграли італійців 4:3 і здобули перемогу на домашньому турнірі. Україна ж посіла друге місце.

Гравець «синьо-жовтих» Олег Зборовський та італієць Габріеле Горі стали кращими бомбардирами турніру, забивши по п'ять голів. А наш голкіпер Володимир Гладченко був визнаний кращим воротарем «Кубку Персії».

У суботу рано вранці збірна України повертається на Батьківщину і о 14:00 на Північному кладовищі Києва попрощається зі своїм товаришем по команді Євгеном Рябчуком.

Україна – Польща – 4:2