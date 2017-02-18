Инструктор ФИФА: «Украинские арбитры и ассистенты - на высоком уровне»

Джованні Стеванато − інструктор ФІФА, який тривалий час працює з асистентами арбітра під час проведення змагань найвищого, міжнародного, рівня. Під час турецького збору він проводить теоретичні та практичні заняття для українських офіційних осіб матчу. В ексклюзивному коментарі прес-службі ФФУ італійський фахівець розповів про свою роботу з українськими рефері в рамках поточного НТЗ.

- Після зимової паузи для асистентів дуже важливо ще раз пройтись по теорії, відновити той ритм, який був до цього, ще раз переглянути критичні моменти, які мали місце в першій частині чемпіонату. Асистенти є спеціалістами з виявлення положення «поза грою», а це дуже теоретичне правило, про яке написано небагато, але при цьому воно дуже впливає на тактику гри. Це комбінована робота: фізична, розумова та на знання правил. В рамках поточного збору ми багато часу приділяли офсайду та командній роботі асистентів та арбітрів під час визначення положення «поза грою».

- Скільки років Ви вже працюєте з українськими асистентами?

- Це всьоме я приїжджаю до Анталії і працюю з цією групою. Не буду приховувати, що спочатку були певні труднощі: нерозуміння мови, необхідність адаптації до іншого менталітету, а також підходу до роботи − треба було донести, що якщо ти щось вкладаєш, робота має давати результат. Але зараз вже все добре. І сьогодні я особисто пишаюсь тим, що маю честь працювати з цими хлопцями.

- Тобто, на Вашу думку, рівень українських арбітрів загалом і, особливо асистентів, виріс в порівняні з першими роками співпраці?

- Однозначно. Будучи інструктором УЄФА та ФІФА, я знаю можливості різних арбітрів, що працюють на матчах найвищого міжнародного ґатунку. І зараз я можу однозначно стверджувати, що українські арбітри та асистенти − на високому рівні. Звичайно, помилки були, є і будуть в майбутньому, від цього не застрахований ніхто, проте в цілому − вони молодці.

- Розкажіть про програму, яку Ви підготували для асистентів на цьому зборі…

- Програма цього збору − це результати роботи попередніх років. Що стосується фізичної підготовки, то окрім фітнес-тренера, який працює з нами, ми пропонуємо їм вправи з прапорцем, які імітують різні ігрові ситуації. Також пропонуємо вправи на концентрацію. У арбітрів та асистентів - різні задачі на футбольному полі, відповідна і різна система підготовки. Окрім практичних занять, кожного дня по чотири години тривають теоретичні заняття в аудиторіях, під час яких арбітри та асистенти аналізують першу частину сезону, а також цікаві моменти з матчів провідних європейських змагань. Це вправи для розуміння вірного трактування гри. По 250 різноманітним відео-кліпам ми повторюємо усі основні концепції гри. Дуже важливо, щоб асистенти швидко приймали рішення, адже на футбольному полі є всього секунда для визначення офсайду.