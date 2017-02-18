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Динамо завершило подготовку ко второй части сезона

Вашему вниманию все результаты товарищеских матчей киевского клуба

  • 18.02.2017 12:22
  • 112 просмотров
  • 1 комментария
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ФК Динамо Киев
© ФК Динамо Киев

В субботу, 18 февраля, для киевского «Динамо» завершился второй учебно-тренировочный сбор в Испании.

На протяжении 14 дней подготовки «бело-синие» провели семь контрольных матчей. Вашему вниманию их результаты:

7.02. «Динамо» – «Осиек» (Хорватия) – 2:1

10.02. «Динамо» – «Шаньдун Лунэн» (Китай) – 1:1

11.02. «Динамо» – «Хэбэй Чайна Форчун» (Китай) – 5:0

13.02. «Динамо» – «Кёниц» (Швейцария) – 0:0

14.02. «Динамо» – «Бейджин Гоань» (Китай) – 1:0

16.02. «Динамо» – «Хобро» (Дания) – 2:1

17.02. «Динамо» – «Стрёмсгодсет» (Норвегия) – 2:0

Всего одержано пять побед, два матча завершились ничьей, разница мячей – 13:3.

Рано утром футболисты проснулись, позавтракали, после чего автобус доставил их в аэропорт Малаги. В дальнейшем их ожидает 4,5-часовой перелет в родной Киев и долгожданная встреча с родными.

Воскресенье в расписании «Динамо» – выходной день, а уже с понедельника «бело-синие» начнут планомерную подготовку к первому официальному поединку в 2017 году против луганской «Зари», который состоится 25 февраля в Запорожье.

Источник — ФК Динамо Киев

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Комментарии
    Мирослав Скоков
      Мирослав Скоков, 18.02.2017 12:27
    0
    Судя по мучениям на поле "Динамо", команда еще в первом круге завершила весь сезон........
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