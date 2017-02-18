Николай МОРОЗЮК: «Главное – через неделю быть в оптимальных кондиция»

Защитник «Динамо» Николай Морозюк оценил форму команды учебно-тренировочного сбора в Испании.

- Хорошо, что удалось завершить сборы на положительной ноте. Было проделано много полезной работы, были как хорошие моменты, так и ошибки, не всегда удавалось выигрывать в контрольных матчах. Но это нормально, ведь мы играем под нагрузками, на фоне усталости. Самое главное сейчас не растерять то, что было наработано за два сбора, и в хорошей форме подойти к первому официальному матчу с «Зарей».

- Сегодня практически все футболисты, в том числе и ты, отыграли по 90 минут. Как оценишь свое состояние?

- Пока тяжеловато, конечно, особенно в последние минут двадцать. Но игра на игру не похожи. Повторюсь, это тренировочные сборы, самое главное – через неделю быть в оптимальных кондициях.

- На этих сборах все соперники были весьма неуступчивы, оказывали достойное сопротивление. Этот опыт контрольных игр поможет в официальных матчах?

- Да, действительно, и у китайцев, и у скандинавов немного похожие стили с отечественными командами – соперники играли компактно, от обороны, действовали организованно. Сегодня, к примеру, норвежские футболисты и прессинговали, играли агрессивно. Интересно противодействовать таким командам, ведь это хорошие тренировочные матчи перед официальными играми.