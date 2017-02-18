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Яремчук, Шепелев и другие зимние открытия Динамо

Анализ работы Сергея Реброва с молодыми кадрами во время антракта-2017

  • 18.02.2017 11:53
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Яремчук, Шепелев и другие зимние открытия Динамо

В зимних спаррингах Ребров задействовал 11 футболистов 1995—1997 годов рождения — тех, кто значится в молодежном листе клубной заявки. Шестеро из них уже играли в первой части сезона-2016/2017, но относительно большим количеством времени могут похвастать лишь Виктор Цыганков и Артем Беседин. Талант этих футболистов был отмечен и тренерами национальной сборной Украины.

Что изменилось за зиму? Цыганков остается одним из основных игроков полузащиты, а Беседин и вернувшийся из Александрии, где играл в аренде, Роман Яремчук и вовсе превратились в основных форвардов Динамо. Александр Гладкий не забивал в официальных матчах, вхолостую провел и спарринги зимы. А Жуниор Мораес сыграл лишь в половине контрольных поединков, к тому же получил пятиматчевую дисквалификацию от КДК ФФУ. В лучшем случае он вернется в состав только во втором туре второго этапа чемпионата.

Беседин и Яремчук получили хороший шанс развить свой успех, хотя и до решения КДК ФФУ они постарались закрепиться в основной обойме и вошли в тройку лучших зимних бомбардиров Динамо — вместе с Андреем Ярмоленко, который забил 4 гола.

Получил шанс и, похоже, использовал его по назначению центральный полузащитник Владимир Шепелев — 19-летний воспитанник одесского футбола, еще в юношеском возрасте перебравшийся в Киев. В зимних спаррингах он имел объем игрового времени наравне с Ярмоленко и Дерлисом Гонсалесом, больше, чем у Артема Громова. Но конкуренция в центральной зоне полузащиты у него приличная — Сергей Рыбалка, Никита Корзун, Денис Гармаш, Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский, восстановившийся Валерий Федорчук, плюс уже поигравший в основе Павел Ориховский...

Неплохую практику зимой получили защитники Никита Бурда и Зураб Очигава, хотя появление Александара Пантича и Тамаша Кадара не добавит им объема игрового времени в основе, а вот Александр Тымчик, Павел Лукьянчук, Богдан Михайличенко и Александр Осман по разным причинам этого сделать не смогли.

Источник — Золотой талант Украины

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