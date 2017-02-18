ЗИДАН: В противостоянии ПСЖ и Барселоны может случится все, что угодно

На предматчевой пресс-конференции перед игрой 23-го тура Ла Лиги против «Эспаньола» главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился мнением о соперничестве «Барселоны» и ПСЖ в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

О поражении «Барселоны» в Лиге Чемпионов

«Мы думаем только о своих результатах, а что касается того матча, то ПСЖ показал отличный футбол, но еще ничего не решено: впереди ответная встреча, и мы все знаем, что «Барселона» – сильный соперник».

О фаворитах в Лиге Чемпионов

«Люди, особенно во Франции, многого ждут от ПСЖ – этот клуб всегда показывал большой потенциал. ПСЖ показывает отличный футбол и, конечно, является одним из фаворитов, но дело в том, что в Лиге Чемпионов выступают только сильные команды, и каждая из них хочет выиграть турнир. Случиться может все, что угодно. Я испытывал это на себе, будучи игроком и тренером: вспомнить хотя бы, как мы проиграли «Вольфсбургу» со счетом 0-2, а в ответном матче на «Бернабеу» выиграли 3-0».