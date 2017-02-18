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Команда мечты по версии Александра Шовковского

Экс-голкипер киевского «Динамо» назвал лучших футболистов, с которыми ему приходилось вместе играть

  • 18.02.2017 10:45
  • 1005 просмотров
  • 4 комментария
Метки
ФК Динамо Киев. Александр Шовковский
© ФК Динамо Киев. Александр Шовковский

Бывший вратарь «Динамо» и сборной Украины Александр Шовковский назвал «команду мечты» из футболистов, с которыми играл за время карьеры.

«В защите - Лужный, Федоров, Ващук, Несмачный. В центре - Калитвинцев и Белькевич. Но это два атакующих игрока. Большая роскошь сегодня. Нужно иметь игрока, направленного на защиту - это Андрей Гусин. Также охотно бы принял Юрия Максимова. На левом фланге - Косовский, на правом - Гусев. А впереди - Шевченко с Ребровым. Получилось 11, но я вратаря не назвал», - сказал Шовковский.

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Комментарии
    vitaha33
      vitaha33, 18.02.2017 10:52
    0
    получилось 12 без воротаря
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    Martin Riggs
    online
      Martin Riggs, 18.02.2017 10:54
    +2
    vitaha33, 18.02.2017 10:52
    получилось 12 без воротаря
    Имелось ввиду, что Максимов - альтернатива Гусину
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    Vit18
      Vit18, 18.02.2017 10:59
    +4
    Більшість із півфіналістів ЛЧ-99
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    bonv
    online
      bonv, 18.02.2017 11:12
    0
    Круте б було Динамо. Хтось на заміну.
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