Команда мечты по версии Александра Шовковского

Бывший вратарь «Динамо» и сборной Украины Александр Шовковский назвал «команду мечты» из футболистов, с которыми играл за время карьеры.

«В защите - Лужный, Федоров, Ващук, Несмачный. В центре - Калитвинцев и Белькевич. Но это два атакующих игрока. Большая роскошь сегодня. Нужно иметь игрока, направленного на защиту - это Андрей Гусин. Также охотно бы принял Юрия Максимова. На левом фланге - Косовский, на правом - Гусев. А впереди - Шевченко с Ребровым. Получилось 11, но я вратаря не назвал», - сказал Шовковский.