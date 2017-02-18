Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Директор Арены Львов: Стоимость аренды для Олимпика равная с Карпатами

Арендная плата ниже себестоимости матчей

  • 18.02.2017 10:35
  • 221 просмотров
  • 0 комментария
Метки
allukraine.net. Арена Львов
© allukraine.net. Арена Львов

Директор «Арены Львов» Евгений Болкун рассказал об условиях арендной сделки с «Олимпиком».

«Мы подписали с «Олимпиком» договор аренды стадиона. Стоимость аренды — на таком же уровне, как в аналогичном соглашении с «Карпатами». Это невысокая цена, которая ниже себестоимости матчей, но стадион должен работать и функционировать. Для нас важен любой заработок. Именно поэтому мы согласились арендовать стадион «Олимпику», — сказал Болкун.

Источник — ТК Футбол

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.