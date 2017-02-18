Директор Арены Львов: Стоимость аренды для Олимпика равная с Карпатами

Директор «Арены Львов» Евгений Болкун рассказал об условиях арендной сделки с «Олимпиком».

«Мы подписали с «Олимпиком» договор аренды стадиона. Стоимость аренды — на таком же уровне, как в аналогичном соглашении с «Карпатами». Это невысокая цена, которая ниже себестоимости матчей, но стадион должен работать и функционировать. Для нас важен любой заработок. Именно поэтому мы согласились арендовать стадион «Олимпику», — сказал Болкун.