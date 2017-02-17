Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню
25-й тур
Ювентус
4:1
Палермо
17.02.2017, FT

Ювентус — Палермо — 4:1. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Серии А «Ювентус» — «Палермо»

  • 18.02.2017 10:26
  • 124 просмотров
  • 0 комментария
Метки

В поединке 23-го тура чемпионата Италии «Ювентус» — «Палермо» разгромную победу одержали хозяева:

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.