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21-й тур
Аугсбург
1:3
Байер
17.02.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Аугсбург — Байер — 1:3. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Бундеслиги «Аугсбург» — «Байер»

  • 18.02.2017 10:19
  • 84 просмотров
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В поединке 21-го тура чемпионата Германии «Аугсбург» — «Байер» победу одержали гости:

Источник — Sport.ua

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