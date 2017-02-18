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Александр ШОВКОВСКИЙ: «Очень хотелось бы провести прощальный матч»

Экс-голкипер киевского «Динамо» — о завершении карьеры

  • 18.02.2017 09:13
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dynamo.kiev.ua. Александр Шовковский
© dynamo.kiev.ua. Александр Шовковский

Бывший вратарь «Динамо» и сборной Украины Александр Шовковский рассказал о причинах завершения карьеры, а также о возможном проведении прощального матча.

«Я готовился выйти на две последние игры. Но погода не дала возможности тренироваться на поле, мы перешли в манеж. А изменение покрытия всегда негативно влияло на мои голени. У меня было повреждение ахилла, я физически не мог выйти на игру. Прощальный матч? Во-первых, никто не делает их зимой. Мне пришлось когда-то играть в Минске при температуре -17. Очень «большое» удовольствие, особенно когда ты попадаешь под душ после игры. Зимой не будет зрителей и никто не захочет выйти на поле. Вопрос открытый. Мне бы очень хотелось попрощаться с киевской публикой. Наши болельщики строгие, требовательные, но обосновывают свои требования. И это дорогого стоит. Я понимаю это. Для меня было бы большой честью попрощаться с нашими ультрас», - сказал Шовковский.

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