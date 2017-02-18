Как и год назад, киевское «Динамо» завершало зимние тренировочные сборы в Испании матчем 17 февраля против норвежского «Стремсгодсета».

Эта игра, которая стала генеральной репетицией перед возобновлением официальных матчей сезона, состоялась на центральном поле Футбольного центра Марбельи.

«Бело-синие» должны были открывать счет еще в самом начале встречи - на восьмой минуте Гонсалес выскочил на рандеву с голкипером Петтерсеном, но не смог переиграть его. Опасно пробивал со штрафного Морозюк - уже казалось, что мяч опустился в сетку, но на самом деле он влетел в нее с внешней стороны.

В середине тайма мяч все же побывал в воротах - после эффектного удара Гонсалеса в падении Вида переправил мяч в сетку, но арбитры зафиксировали офсайд у хорвата. В ответ воротам «Динамо» ударом с близкого расстояния угрожал Педерсен, но надежно сыграл Рудько.

Во втором тайме на острие атак «бело-синих» часто оказывался Гармаш, однако в этот день ему не везло с завершением атак.

Сергей Ребров в последней игре ограничился лишь одной заменой, но именно она оказалась результативной - счет в игре на 75-й минуте открыл Беседин, который вышел на поле десятью минутами ранее. Ярмоленко с углового набросил мяч точно на Антунеша, который пушечным выстрелом из-за пределов штрафной попал в перекладину. Беседина не подвело чувство гола - он удачно сыграл на добивании.

А уже в компенсированное время «Динамо» забило второй мяч. Арбитр назначил пенальти за фол против Буяльского, к отметке подошел Андрей Ярмоленко и со второй попытки на добивании переиграл Петтерсена.

Уже завтра команда Сергея Реброва вернется в Киев, где продолжит подготовку к возобновлению сезона и первого после зимнего перерыва официального матча - против «Зари».

Контрольный матч

«Динамо» – «Стремсгодсет» (Норвегия) – 2:0 (0:0)

Голы: Беседин (75), Ярмоленко (90+2)

«Динамо»: Рудько - Морозюк, Вида, Пантич, Антунеш - Шепелев - Ярмоленко (к), Гармаш, Буяльский, Гонсалес - Яремчук (Беседин, 63).

«Стремсгодсет» (стартовый состав): Петтерсен, Вилсвик, Глеснес, Хойбратен, Рингстад, Жради, Токстад, Хаугер, Андерсен, Энгблом, Педерсен.