U-21: Заря сыграла вничью с ВПК-Агро на Кубке Приднепровья

«Заря» U-21 провела второй поединок в рамках Кубка Приднепровья. Соперником луганчан стал клуб ВПК-Агро.
Итог встречи – 1:1. Первый гол луганчане забили вначале матча. Его автором стал Майборода. Однако соперник еще до перерыва счет сравнял – 1:1.
«Заря»: Колесов, Повалий, Заименко, Авраменко (Мазур, 65), Кравченко, Нечипоренко (Сухина, 60), Терзи, Король, Емец, Белоусов, Майборода.
Следующий поединок на турнире «Заря» проведет против ФК «Квадро» 21-го февраля. Здесь в игру вступит уже U-19 «черно-белых».
Источник — ФК Заря
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.