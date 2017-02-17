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U-21: Заря сыграла вничью с ВПК-Агро на Кубке Приднепровья

Соперники обменялись голами в первом тайме

  • 17.02.2017 21:26
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U-21: Заря сыграла вничью с ВПК-Агро на Кубке Приднепровья

«Заря» U-21 провела второй поединок в рамках Кубка Приднепровья. Соперником луганчан стал клуб ВПК-Агро.

Итог встречи – 1:1. Первый гол луганчане забили вначале матча. Его автором стал Майборода. Однако соперник еще до перерыва счет сравнял – 1:1.

«Заря»: Колесов, Повалий, Заименко, Авраменко (Мазур, 65), Кравченко, Нечипоренко (Сухина, 60), Терзи, Король, Емец, Белоусов, Майборода.

Следующий поединок на турнире «Заря» проведет против ФК «Квадро» 21-го февраля. Здесь в игру вступит уже U-19 «черно-белых».

Источник — ФК Заря

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