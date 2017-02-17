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ШОВКОВСКИЙ: «Информация о Ниве не соответствует действительности»

Экс-голкипер киевского «Динамо» — о возможном назначении в клуб из Винницы

  • 17.02.2017 21:10
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ФК Динамо Киев. Александр Шовковский
© ФК Динамо Киев. Александр Шовковский

Бывший вратарь «Динамо» и сборной Украины Александр Шовковский опроверг информацию о возможном назначении на пост главного тренера винницкой «Нивы».

«Информация о «Ниве» не имеет под собой никакой почвы.

Мне предлагали пойти на получение лицензии Pro, но я сразу отказался и взял паузу до окончания нынешнего сезона. Я всегда это успею, нужно время, чтобы все осознать», — сказал Шовковский.

Источник — Динамо Киев от Шурика

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