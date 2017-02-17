ШОВКОВСКИЙ: «Информация о Ниве не соответствует действительности»

Бывший вратарь «Динамо» и сборной Украины Александр Шовковский опроверг информацию о возможном назначении на пост главного тренера винницкой «Нивы».
«Информация о «Ниве» не имеет под собой никакой почвы.
Мне предлагали пойти на получение лицензии Pro, но я сразу отказался и взял паузу до окончания нынешнего сезона. Я всегда это успею, нужно время, чтобы все осознать», — сказал Шовковский.
Источник — Динамо Киев от Шурика
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