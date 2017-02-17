Икер КАСИЛЬЯС: «В Лиге чемпионов собираются лучшие футболисты планеты»

Самый опытный игрок Лиги чемпионов Икер Касильяс рассказал о своих отношениях с ЛЧ, карьере в "Порту" и противостоянии с Джанлуиджи Буффоном.



- Вы играли в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА чаще, чем все остальные футболисты «Порту» вместе взятые. Ваш опыт может стать решающим в противостоянии с «Ювентусом»...

- Выступать в таком турнире, как Лига чемпионов, очень престижно. Признателен судьбе за то, что мне довелось здесь поиграть. Надеюсь, другие футболисты нашей команды благодаря этому чувствуют себя увереннее. Конечно, нам противостоит серьезный соперник. Понимаем, что «Юве» - фаворит, но иногда настрой, страсть, самоотдача и мужество бьют индивидуальное мастерство.



- Подавляющее большинство матчей в Лиге чемпионов вы провели за «Реал», который был фаворитом каждой встречи. В «Порту» иначе...

- С одной стороны стало спокойнее, поскольку статус фаворита накладывает дополнительную ответственность, а поражение ранит сильнее. В нынешней ситуации нужно оставаться реалистами. У нас хорошая команда, благодаря нашим молодым игрокам мы постепенно прогрессируем. Сейчас нам предстоит сыграть с соперником, который уже долго выступает на высочайшем уровне, «Юве» доходил до полуфинала, финала. Но в футболе может случиться всякое. Шесть-семь месяцев назад мы в раунде плей-офф играли с «Ромой»...



- Что для вас значит Лига чемпионов?

- Для игроков этот турнир очень важен. Он дает почувствовать себя большим профессионалом. В Лиге чемпионов собираются лучшие футболисты планеты.



- Вы выиграли много трофеев со сборной, но выделяете ли вы для себя победы в еврокубках? Можно было бы считать вашу карьеру столь же успешной без триумфа в Лиге чемпионов?

- Думаю, эти победы добавляют игрокам славы. Конечно, победы в национальных первенствах, кубках и суперкубках делают футболисту имя на родине, но как только он поднимает над головой еврокубковый трофей, становится известным во всем мире.



После этого ты можешь записать себе в актив победу в престижнейшем соревновании. В моей карьере такое случилось трижды. Я очень этим горжусь и верю, что смогу победить и в четвертый раз.



- Вам не кажется, что к матчам с «Юве» вы подходите в лучшей форме за все время выступлений за «Порту»?

- Каждому игроку нужно время, чтобы привыкнуть к новому городу, новому окружению, новому образу жизни. Когда ты провел много лет в одном клубе, как было со мной, менять обстановку довольно необычно. Возможно, в прошлом году я не играл на должном уровне и временами чувствовал некий дискомфорт.



Меня давно не вызывали в сборную, так что у меня было достаточно времени, чтобы сконцентрироваться на клубе. Это помогло. В первую очередь ты должен показывать хорошую игру в клубе, а там всякое может произойти.



- Как только жребий свел «Порту» и «Ювентус», все заговорили о противостоянии Касильяса и Буффона. Что вы о нем думаете - как о человеке и вратаре?

- Мне повезло быть младше Джиджи на три года. Я начал карьеру в 14 лет, а ему тогда было уже 18. Я мог следить за ним, подмечать его стиль и характер. Я равнялся на него, мы оба прогрессировали со временем, наши карьеры сложились похожим образом: мы оба выиграли немало трофеев и часто играли друг против друга. Вряд ли в итальянском футболе появится вратарь, который превзойдет Буффона.



В Европе и в мире его считают одним из лучших голкиперов всех времен. У нас хорошее здоровое соперничество: мы очень уважаем друг друга, мне всегда нравится играть против него. Это игрок, которого знают и любят во всем мире. Он уже вошел в историю футбола...



- Мы знаем, что вы отлично помните свои матчи. Вернемся в сезон 2002/03, когда «Реал» встречался с «Юве» в полуфинале. Это были ваши первые матчи против Буффона. Дома вы победили со счетом 2:1, но в Турине уступили - 1:3...

- В обеих командах были выдающиеся игроки: Трезеге, Недвед, Зидан, Роналдо, Фигу. Первый матч мы выиграли 2:1, но заслуживали большего. Вполне могло быть 3:1 или даже 4:1. В ответном поединке на старом стадионе «Юве» мы могли переломить ход игры, но Буффон взял пенальти Луиша (Фигу). Потом они повели 3:0. Мы отыграли один гол и последние 15 минут давили, могли забить второй мяч и пройти дальше.