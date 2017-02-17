Юноши «Динамо» вчера вдоволь поиздевались над сверстниками из «Силькеборка», забив восемь безответных мячей в ворота команды из Дании.
Чтобы ощутить атмосферу матча, достаточно посмотреть последний гол, забитый с пенальти.
Оригінальне виконання пенальті командою «Динамо» U-19 у матчі проти датського «Сількеборга» U-19 (8:0)! pic.twitter.com/VQD4dIyzZd— FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) 17 лютого 2017 р.
Иван Калюжный и Владислав Дубинчак сыграли в стиле Месси и Суареса, которые год назад куражились в матче с «Сельтой»
Источник — ФК Динамо Киев
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