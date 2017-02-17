Юноши «Динамо» вчера вдоволь поиздевались над сверстниками из «Силькеборка», забив восемь безответных мячей в ворота команды из Дании.

Чтобы ощутить атмосферу матча, достаточно посмотреть последний гол, забитый с пенальти.

Оригінальне виконання пенальті командою «Динамо» U-19 у матчі проти датського «Сількеборга» U-19 (8:0)! pic.twitter.com/VQD4dIyzZd — FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) 17 лютого 2017 р.

Иван Калюжный и Владислав Дубинчак сыграли в стиле Месси и Суареса, которые год назад куражились в матче с «Сельтой»