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ВИДЕО ДНЯ. Оригинальный розыгрыш пенальти от Динамо U-19

Юноши киевского клуба следят за игрой Месси и компании

  • 17.02.2017 19:32
  • 1177 просмотров
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Метки
ФК Динамо Киев
© ФК Динамо Киев

Юноши «Динамо» вчера вдоволь поиздевались над сверстниками из «Силькеборка», забив восемь безответных мячей в ворота команды из Дании.

Чтобы ощутить атмосферу матча, достаточно посмотреть последний гол, забитый с пенальти.

Иван Калюжный и Владислав Дубинчак сыграли в стиле Месси и Суареса, которые год назад куражились в матче с «Сельтой»

Источник — ФК Динамо Киев

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