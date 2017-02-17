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Криштиану Роналду и Анджелина Джоли снимутся в турецком сериале

Съемки начнутся в марте текущего года

  • 17.02.2017 19:12
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spletnik.ru. Анджелина Джоли и Криштиану Роналду
© spletnik.ru. Анджелина Джоли и Криштиану Роналду

Обладатель «Золотого мяча-2016» Криштиану Роналду и оскароносная Анджелина Джоли примут участие в сьемках турецкого сериала «Мост жизни».

Сериал расскажет историю о сирийской семье, которая покидает страну в поисках убежища в Турции.

Съемки начнутся в турецком городе Газиантеп в марте текущего года.

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