Криштиану Роналду и Анджелина Джоли снимутся в турецком сериале

Обладатель «Золотого мяча-2016» Криштиану Роналду и оскароносная Анджелина Джоли примут участие в сьемках турецкого сериала «Мост жизни».
Сериал расскажет историю о сирийской семье, которая покидает страну в поисках убежища в Турции.
Съемки начнутся в турецком городе Газиантеп в марте текущего года.
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