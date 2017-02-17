U-21: Александрия разгромила Олимпик из Кропивницкого

Сьогодні футболісти ФК «Олександрія U-21» провели черговий контрольний матч на навчально-тренувальних зборах. Їх суперником був кропивницький «Олімпік».
Олександрійці, маючи повну ігрову та територіальну перевагу, одержали впевнену перемогу. «Дублями» відзначилися Вадим Вітенчук та потенційний новачок команди, також по одному голу забили Євген Протасов та Вадим Гранчар.
ФК «Олександрія U-21» - «Олімпік» (Кропивницький) - 6:0
Голи: В.Гранчар, В.Вітенчук (дубль), Є.Протасов, новачок (дубль)
Источник — ФК Александрия
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