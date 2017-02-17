З 17 по 25 лютого у Винниках Львівської області, на стадіоні імені Богдана Маркевича, під егідою Федерації футболу України стартували щорічні Всеукраїнські зимові змагання серед жіночих команд.
Згідно з регламентом, у турнірі беруть участь 10 команд, які розділені на дві групи - по 5 колективів у кожній, які зіграють по одному матчу між собою. Після групового раунду на команди чекають стикові матчі.
Фінал змагань – 23 лютого о 14:00.
Оn-line трансляція фіналу на YouTube каналі ФФУ.
Повний календар матчів за посиланням.
Слідкуйте за перебігом жіночих змагань та дізнайтеся, хто стане володарем Зимового кубку 2017!
Повний календар матчів за посиланням.
Слідкуйте за перебігом жіночих змагань та дізнайтеся, хто стане володарем Зимового кубку 2017!
Источник — Sport.ua
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