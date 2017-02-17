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Зимовий чемпіонат України з жіночого футболу. Анонс

17 лютого стартували щорічні Всеукраїнські зимові змагання серед жіночих команд

  • 17.02.2017 17:56
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З 17 по 25 лютого у Винниках Львівської області, на стадіоні імені Богдана Маркевича, під егідою Федерації футболу України стартували щорічні Всеукраїнські зимові змагання серед жіночих команд. 
 
Згідно з регламентом, у турнірі беруть участь 10 команд, які розділені на дві групи - по 5 колективів у кожній, які зіграють по одному  матчу між собою. Після групового раунду на команди чекають стикові матчі.
 
Фінал змагань – 23 лютого о 14:00. 
 
Оn-line трансляція фіналу на YouTube каналі ФФУ.



Повний календар матчів за посиланням.

Слідкуйте за перебігом жіночих змагань та дізнайтеся, хто стане володарем Зимового кубку 2017!

Источник — Sport.ua

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