Антонио КОНТЕ: «Уверен, что Коста хочет остаться в команде»

Антонио Конте намерен внести изменения в состав на матч 5-го раунда Кубка Англии с «Вулверхэмтоном» и настаивает на том, что команда полностью настроена на игру с трудный соперником, максимально мотивирована и намерена выйти в 1/4 финала Кубка Англии.



На предматчевой пресс-конференции в Кобхэме Конте в первую очередь спросили о состоянии Джона Терри, который в прошлые выходные пропустил игру с «Бернли».



Конте сообщил положительные новости о готовности защитника «синих» к матчу, а также дал понять, что двое других футболистов не примут участия в игре на «Молинью».



«Да, Джон Терри готов сыграть, он в порядке, — говорит главный тренер «синих». — Все готовы к матчу, но есть ситуации, которые необходимо контролировать. Маркосу Алонсо нужен небольшой отдых, а также у нас есть возможность предоставить Давиду Луису целую неделю на восстановление. Все игроки находятся в хорошей форме, и единственной проблемой для меня является проблема выбора, поскольку я должен сделать лучший выбор на игру».



«Колено Луиса в порядке. С момента матча с «Манчестер Сити» травма практически зажила, — дополняет Конте, отвечая на вопрос о бразильском защитнике. — Важно контролировать эту ситуацию. Луис работает на тренировках с тренером по физподготовке».



Затем Конте спросили о ситуации с Диего Костой, который может подписать с клубом новый контракт.



«Я ничего не знаю об этой ситуации, — говорит Конте. — Очень важно сосредоточиться на том, что происходит сейчас, и на заглядывать слишком далеко. В конце сезона мы посмотрим, как будет обстоять ситуация. Я уверен, что он хочет остаться в команде, но сейчас важно уделить внимание тому, что происходит в настоящее время, а для нас это — завтрашний матч с «Вулверхэмптоном». Мы должны постараться выйти в следующий раунд».



«Я бы предпочел побеждать каждый сезон в каждом турнире. Конечно, будет трудно выиграть АПЛ или Кубок Англии. Если спросите, хочу ли попробовать победить в обоих турнирах, то, разумеется, хочу. У нас должен присутствовать менталитет победителей. Если ты являешься игроком или тренером «Челси», ты должен стремиться к победе в каждом турнире, в котором команда принимает участие».



«В чемпионате есть 6 команд, которые до конца сезона будут биться за титул. В Кубке Англии осталось 16 очень сильных команд. Наша цель сейчас — выход в следующий раунд турнира».



«Завтра нам будет непросто. «Вулверхэмтон» обыграл на выезде «Ливерпуль» и «Стоук». Мы должны сыграть очень внимательно, потому что они уже доказали, что могут обыгрывать сильные команды. Надеюсь, завтра будет иная ситуация, и «Челси» выйдет в следующий раунд Кубка Англии».



Конте также объяснил, почему в подобных матчах тяжело найти правильный баланс при выборе состава.



«В подобных матчах в этот период сезона очень важно найти правильный баланс. Этот матч может стать отличной возможностью для тех игроков, которые получали мало игрового времени. Важно найти правильное сочетание игроков и сделать правильный выбор».



«Я не хочу, чтобы мои игроки не имели игровой практики на протяжении 14 дней. Это может быть очень опасно. Это очень важный для нас турнир, поэтому мы должны выйти в следующий раунд».



Чарли Мусонда является одним из тех игроков, которые не сыграют в завтрашней встрече. Антонио Конте продолжает следить за ситуацией с футболистом и доволен работой клубной академии. Вчера молодёжная команда «Челси» U-18 переиграла на выезде «Лестер» (1:0) и в очередной раз вышла в полуфинал МКА.



«Чарли Мусонда не попал в состав. Он усердно работает, очень хорошо тренируется, а также проводит дополнительные тренировки с тренером по физподготовке», — говорит Конте.



«Завтра он сыграет за нашу молодёжную команду (U-23) с «Манчестер Сити». Думаю, сейчас ему лучше проводить на поле все 90 минут и оставаться в клубе. Если он заслужит своей игрой место в основной команде, я буду только за».



«Клубная академия проделывает выдающуюся работу. У меня в составе выступают многие воспитанники Академии — Чалоба, Аке, Рубен, Эйна. Важно, чтобы академия клуба и первая команда взаимодействовали/работали сообща».



«Эти молодые ребята заслужили попасть в первую команду, и находятся здесь не потому, что я сделал им одолжение. Надеюсь, в будущем я смогу рассчитывать на многих игроков из клубной академии».