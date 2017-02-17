Олимпик минимально проиграл Динамо Тбилиси

17 февраля 2017. 14:00. Международный товарищеский матч. Анталия. СК «Титаник».
ФК «Олимпик» (Донецк) – ФК «Динамо» (Тбилиси) – 0:1
Гол: Микендазе 49
«Олимпик»: Махарадзе, Парцвания (Олейник, 71), Эммерсон, Гришко (к), Немчанинов, Цымбалюк, Богданов (Хомутов, 46), Брикнер (Федорив, 46), Моха, Сергийчук (Мышенко, 46), Гринь (Гуиччи, 60)
Главный тренер: Роман Санжар
Предупреждения: Богданов 20, Цымбалюк 32, Немчанинов 40, Сергийчук 45
Удаления: Эммерсон 29 – Татадзе 29
Источник — ФК Олимпик
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