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Денис Дедечко вернулся в СКА-Хабаровск

Украинский защитник продолжит выступление в России

  • 17.02.2017 15:16
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  • 1 комментария
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Денис Дедечко вернулся в СКА-Хабаровск

Полузащитник Денис Дедечко вернулся в футбольный клуб «СКА-Хабаровск». 

Сегодня с 29-летним игроком было подписано соглашение, согласно которому украинский футболист продолжит свое выступление за за клуб в сезоне 2016/2017гг.

В осенней части первенства ФНЛ хавбек уже провел в составе хабаровчан 20 матчей, забил 1 мяч и сделал 2 результативные передачи. В конце ноября Денис покинул ФК «СКА-Хабаровск», а в января 2017 года был приглашен на просмотр в команду  «Анжи» (Махачкала), за которую провел несколько товарищеских матчей. Однако, контракт с командой премьер-лиги не был заключен и в феврале Дедечко получил приглашение вернуться в наш клуб.

Руководство и тренерский штаб ФК «СКА-Хабаровск» рады возобновлению сотрудничества с Дедечко и рассчитывают, что игра Дениса будет радовать болельщиков армейцев и способствовать достижению новых турнирных успехов.

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Комментарии
    M-E-S-S-E-R
    online
      M-E-S-S-E-R, 17.02.2017 15:20
    0
    навіщо писати про низькопробних спортсменів, що заробляють лаптеногі нафтодолари?... Що, СКА-Хабаровск дуже великий клуб? чому тоді не пишете про кадрові перепетії 1-ї та 2-ї ліг України?...
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