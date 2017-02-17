Денис Дедечко вернулся в СКА-Хабаровск

Полузащитник Денис Дедечко вернулся в футбольный клуб «СКА-Хабаровск».

Сегодня с 29-летним игроком было подписано соглашение, согласно которому украинский футболист продолжит свое выступление за за клуб в сезоне 2016/2017гг.

В осенней части первенства ФНЛ хавбек уже провел в составе хабаровчан 20 матчей, забил 1 мяч и сделал 2 результативные передачи. В конце ноября Денис покинул ФК «СКА-Хабаровск», а в января 2017 года был приглашен на просмотр в команду «Анжи» (Махачкала), за которую провел несколько товарищеских матчей. Однако, контракт с командой премьер-лиги не был заключен и в феврале Дедечко получил приглашение вернуться в наш клуб.

Руководство и тренерский штаб ФК «СКА-Хабаровск» рады возобновлению сотрудничества с Дедечко и рассчитывают, что игра Дениса будет радовать болельщиков армейцев и способствовать достижению новых турнирных успехов.